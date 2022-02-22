Başakşehir - Konyaspor maçı özeti ve sonucu

20. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme’nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Skubic kafayı vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Berkay, 3 rakibinden sıyrılıp uzaktan plase bir vuruş çıkardı ancak top az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada sağ kanattan bindiren Michalak, müsait pozisyondaki Soner’i gördü. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi’ye pasını çıkardı. Bytyqi, ceza sahasına girer girmek aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

49. dakikada Serdar Gürler’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali, rakibinden sıyrılıp arka direkteki Gulbrandsen’e çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza sahasına girip son çizgiden arka direkteki Aleksic’e çıkardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta Aleksic’in ceza sahasına gönderdiği ortada Duarte arka direkte kafayı vurup kale sahasına indirdi. Bu noktada Musa Çağıran ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

75. dakikada Guilherme’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi düzeltip çok sert vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

84. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Atabey, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyondaki Gulbrandsen’i gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.

90+4. dakikada Bytyqi'nin soldan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Ahmed Hassan kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Goller: Bytyqi (dk. 37) (Konyaspor), Gulbrandsen (dk. 49), Musa Çağıran (dk. 62 k.k.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Hadziahmetovic (Konyaspor), Tolga Ciğerci, Hasan Ali (Başakşehir)









İSTANBUL (İHA)

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