UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Almanya'nın Leipzig ekibini ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal da takımla çalıştı. Tedavisi ülkesi Brezilya'da süren Junior Caiçara ise antrenmanda yer almadı.

Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir ile Leipzig arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 2 Aralık Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak.

Başakşehir Leipzig maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.







