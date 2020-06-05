Futbol Başakşehir, Menemenspor’dan Furkan Bayır'a talip

Başakşehir, Menemenspor’dan Furkan Bayır'a talip

Futbol

Başakşehir, Menemenspor’dan Furkan Bayır'a talip

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un gençleri Murat Elkatmış ve Furkan Bayır, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

05 Haziran 2020, Cuma 12:32 Son Güncelleme:
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Forvette görev yapan Murat’a Aytemiz Alanyaspor ve Fraport Tav Antalyaspor’un, defansta oynayan Furkan’a ise Medipol Başakşehir’in talip olduğu öğrenildi.

Altyapıdan gelen 18 yaşındaki Murat bu sezon 1. Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 10 karşılaşmada görev aldı. Kanatlarda da forma giyen genç Murat 1 gol attı.

Yine İzmir ekibinin bünyesinden çıkardığı 19 yaşındaki Furkan da 2 müsabakada şans buldu.

DHA

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