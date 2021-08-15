Futbol Başakşehir, Mert Günok'un takımdan ayrıldığını açıkladı

Başakşehir, Mert Günok'un takımdan ayrıldığını açıkladı

Futbol

Başakşehir, Mert Günok'un takımdan ayrıldığını açıkladı

Medipol Başakşehir, tecrübeli kalecileri Mert Günok ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

15 Ağustos 2021, Pazar 13:26 Son Güncelleme:
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Mert Günok kulübümüzden ayrılmıştır.

Kulübümüzde gösterdiği üst düzey performansla A Milli Takımımız’ın da 1. kalecisi olan tecrübeli kaleci, 2019-2020 sezonundaki performansıyla da tarihi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olarak Başakşehir ailesinin unutulmazları arasına adını yazdırmıştır. 

Mert Günok’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."


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