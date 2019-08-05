Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Olympiakos ile mücadele edecek. İsrailli hakem Orel Grinfeld’in yöneteceği Medipol Başakşehir Olympiakos maçının tarihi ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Başakşehir FK’dan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek. Başakşehir Olympiakos maçı Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.