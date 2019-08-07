Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Olympiakos ile karşılaşıyor. İsrailli hakem Orel Grinfeld’in yöneteceği Medipol Başakşehir Olympiakos maçının saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir maçının detayları…

Medipol Başakşehir'in Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

Başakşehir FK’dan yapılan açıklamaya göre, karşılaşma bugün 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. 4. hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek. Başakşehir Olympiakos maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR HAZIR

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu mücadelesinde bugün oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı.

3’üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu’nun yanında yer alan antrenman sahasında yapılan son idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Okan Buruk gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılan turuncu lacivertli oyuncular sonrasında pas oyunu gerçekleştirirken, çalışmalar taktik antrenmanla sonuçlandı.

Başakşehir´de Mevlüt Erdinç tedbir amaçlı çalışmalarda yer almazken önemli bir durumunun olmadığı öğrenildi.

CAİÇARA KALEYE GEÇTİ

Medipol Başakşehir´in Brezilyalı savunma oyuncusu Caiçara antrenman öncesinde kaleci eldivenlerini giyerek kaleye geçti. Birbirinden güzel kurtarışlar yapan Brezilyalı oyuncu takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı. Öte yandan turuncu lacivertli takım son çalışmasının ardından maç saatini beklemeye başladı.

PEDRO MARTİNS: “ZORLU BİR MAÇA ÇIKIYORUZ”

Olympiakos Teknik Direktör Pedro Martins, Medipol Başakşehir karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını ve rakiplerinin de güçlü bir takım olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Olympiakos’ta Teknik Direktör Pedro Martins ile 23 yaşındaki futbolcu Daniel Podence basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki maçta da konsantrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini dile getiren Martins, "İyi sonuç almamız için hatasız oynamamız gerek, bunun için gerekeni yapacağız. Rakibimizin çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Sonuç tek maçta belli olmayacak, kıran kırana iki kuvvetli takımın mücadelesinde en son Karaiskakis Stadı’nda bitecek 90 dakikada turu geçen taraf belli olacak" ifadelerini kullandı.

Valbuena’dan Başakşehir hakkında bilgi alıp almadığının sorulması üzeren ise denetimli çalıştırıcı, "Öngörüşme yaptık, fakat futbolcularla görüşme gibi bir şeyimiz yok. Takımı tanıyoruz, inceliyoruz, izledik, onun için gerekeni yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Viktoria Plzen ile iki zorlu maç oynadıklarını sözlerine ekleyen Pedro Martins, "2-2 ve 4-0’lık sonuçlarla Plzen maçlarından çıkmamıza rağmen kendimizi hazır hissediyoruz. Başakşehir, Plzen’den çok ama çok daha güçlü bir takım. Onun için çok zor bir müsabaka olacak. En iyi sonucu almaya gayret edeceğiz" dedi.

Başarılı futbolcu Daniel Podence de zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını hatırlatarak, "Biz kendi oyunumuza bakmalıyız, biz kendi oyunumuzu oynamalıyız. Başakşehir’in iyi bir ekip olduğunu biliyoruz, geçen sene aldığı sonuçlardan da her şey açık bir şekilde ortada" diye konuştu.