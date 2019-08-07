Başakşehir - Olympiakos maçının 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek
3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma 20:45'te başlayacak. Mücadeleyi İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld'in yardımcılıklarını ise Roy Hassan ve Idan Yarkoni üstlenecek.
İki takımın mücadeleye çıkacağı 11'ler ise şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caicara, Chedjou, Viera, Clichy, Mahmet Tekdemir, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Robinho, Crivelli
OLYMPİAKOS: Jose Sa - Elabdellaoui, Meirah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena, Masouras, Guerrero
DHA