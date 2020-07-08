Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal, Başakşehir'le de ligi zirvede bitirirse, Türkiye'de üç ayrı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.
Futbol Başakşehir şampiyon olursa Mehmet Topal tarihe geçecek
2007-2008 sezonunda Galatasaray ile, 2013-2014 sezonunda ise Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Mehmet Topal, Başakşehir'le ipi göğüslemek için en büyük aday.
Başakşehir şu anda ligin bitimine 3 hafta kala Trabzonspor'un 2 puan önünde lider konumda bulunuyor.
2019-2020 sezonunun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e imza atan tecrübeli oyuncu, 28 kez sahaya çıktı. 17 maçta ilk 11 oynayan Topal, son dönemde Okan Buruk tarafından kulübeye çekildi.
Bu sezon 1 asistle oynayan milli futbolcu, Başakşehir'le şampiyon olması durumunda Türk futbol tarihine geçecek.
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