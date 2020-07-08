Futbol Başakşehir şampiyon olursa Mehmet Topal tarihe geçecek
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Başakşehir şampiyon olursa Mehmet Topal tarihe geçecek

Futbol

Medipol Başakşehir'de Mehmet Topal şampiyonluk heyecanını bir başka yaşıyor. 34 yaşındaki oyuncu bu şampiyonlukla beraber Süper Lig tarihine geçecek.

08 Temmuz 2020, Çarşamba 10:21 Son Güncelleme:
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Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal, Başakşehir'le de ligi zirvede bitirirse, Türkiye'de üç ayrı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

2007-2008 sezonunda Galatasaray ile, 2013-2014 sezonunda ise Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Mehmet Topal, Başakşehir'le ipi göğüslemek için en büyük aday.

Başakşehir şu anda ligin bitimine 3 hafta kala Trabzonspor'un 2 puan önünde lider konumda bulunuyor.

2019-2020 sezonunun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e imza atan tecrübeli oyuncu, 28 kez sahaya çıktı. 17 maçta ilk 11 oynayan Topal, son dönemde Okan Buruk tarafından kulübeye çekildi.

Bu sezon 1 asistle oynayan milli futbolcu, Başakşehir'le şampiyon olması durumunda Türk futbol tarihine geçecek.

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