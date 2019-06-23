Başakşehir seçim sonuçlarında son durum nedir? Başakşehir oy oranları...
Yaklaşık 10 milyon seçmen 23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy kullandı. Başakşehir halkı tercihini yapıp zarfı sandığa attı. Gözler artık seçim sonuçlarında... Başakşehir'deki oy oranları da seçimin sonucu için önemli bir yer tutuyor. Peki, Başakşehir seçim sonuçlarında son durum nedir?
YSK kararı sonrası İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün İstanbul için büyük gün geldi. 39 ilçede halk yine sandık başına gitti. Başakşehir seçmeni bir adayı belirleyip görevini yerine getirdi. Şimdi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Başakşehir seçim sonuçlarında son durum...
Cumhur İttifakı 51.27% BİNALİ YILDIRIM
Millet İttifakı 47.50% EKREM İMAMOĞLU
Saadet Partisi 0.88% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.35%