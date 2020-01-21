Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la karşı karşıya geldi.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayan mücadelede hakem Koray Gençerler düdük çaldı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

Bu maçta turu geçmek için sayısız gol fırsatından yararlanamayan turuncu lacivertli takım galibiyet sayısını bulamadı ve kupaya veda etti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna son 32 turunda devam ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger'in bulunduğu grubu lider bitirmiş ve bir üst turdu Sporting Lisbon'la eşleşmişti.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Kırklarelispor bir Süper Lig ekibini daha eledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki turlarda MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı saf dışı bırakan TFF 2'nci Lig ekibi GMG Kırklarelispor, bugün de Medipol Başakşehir'i eleyerek bir sürprize daha imza attı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçında İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile bugün sahasında rövanş mücadelesine çıktı. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma golsüz sona erdi. Bu sonuçla Kırklarelispor kupada çeyrek finale yükseldi.

Kupada üçüncü Süper Lig takımını eleyen Kırklarelispor, önceki turlarda da MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı devirmişti.





Milliyet