Futbol Başakşehir'de 1 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Başakşehir'de 1 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Başakşehir'de 1 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan corona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

21 Aralık 2020, Pazartesi 20:42 Son Güncelleme:
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Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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İSTANBUL (İHA)

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