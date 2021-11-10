Türkiye Başakşehir’de 2 ayrı zincirleme kaza! 9 araç karıştı! Yaralılar var

Başakşehir’de 2 ayrı zincirleme kaza! 9 araç karıştı! Yaralılar var

Türkiye

Başakşehir’de 2 ayrı zincirleme kaza! 9 araç karıştı! Yaralılar var

İstanbul Başakşehir’de metre arayla iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 9 araç karıştı. 2 sürücü yaralandı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 10:42 Son Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir’de sabah saatlerinde aynı yol üzerinde yaklaşık 50 metre arayla iki ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Toplamda 9 aracın karıştığı kazalarda 2 sürücü yaralandı.

Aynı yol üzerindeki iki ayrı zincirleme kaza saat 08.15 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı’nda meydana geldi.



9 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Olimpiyat Bulvarı TEM otoyolu istikametinde seyreden araçlar yaklaşık 50 metre arayla iki ayrı zincirleme kazaya karıştı. Kazaların birinde 6 diğerinde de 3 araç zincirleme kazaya karışırken 2 sürücü hafif şekilde yaralandı. Bazı araçlar kaza nedeniyle yan yattı. Toplam 9 aracın karıştığı kazalar nedeniyle polis ekipleri Olimpiyat Bulvarı TEM otoyolu istikametine trafik akışını durdurdu. Olay yerine gelen çekiciler ile kazaya karışan araçlar çekildi.

Yoldaki parçaların da temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı.



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