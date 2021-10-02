Süper Lig'e beklentilerin oldukça uzağında bir başlangıç yapan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, ile yollar ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine İstanbul ekibiyle anlaşması beklenen isim belli oldu.





İLK GALİBİYET FENERBAHÇE'YE KARŞI

İstanbul ekibi Başakşehir için 2021-2022 sezonu kabus gibi başladı. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in ilk 4 haftasında puanla tanışamadı. Kocaman'ın öğrencileri ligde ilk galibiyetini 5'inci haftada Fenerbahçe karşısında elde etti. Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra umutlanan İstanbul ekibinde taraftarlar yine istediğini bulamadı. Turuncu-lacivertliler, Gaziantep FK'ya deplasmanda mağlup oldu. Başakşehir daha sonra Rizespor'u 3-0'la geçti. Son olarak sekizinci haftada Karagümrük'e yenilen turuncu-lacivertlilerde Aykut Kocaman istifa etti.

İSTİFASI RESMEN KABUL EDİLDİ

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasını sunmasının ardından tüm gözler yönetim kuruluna çevrildi. Başakşehir kulübü yaptığı açıklamada teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Öte yandan Başakşehir'in teknik direktör adayları da belli olmaya başladı.

OKAN BURUK

Medipol Başakşehir'e ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk şu anda herhangi bir takımla anlaşmamış durumda. Deneyimli teknik adamın şahsi nedenlerle takım çalıştırmaya sıcak bakmadığı bilinse de Başakşehir'le şampiyonluk yaşaması ikna çalışmalarında etkili olabilir.

EMRE BELÖZOĞLU

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, bir dönem turuncu-lacivertlilerde kaptanlık görevini de üstlendi. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden sonra henüz bir pozisyonda çalışmayan Belözoğlu da Başakşehir'in yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan, Akdeniz ekibinde görevi bıraktıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. 41 yaşındaki tecrübeli ismin de Başakşehir'in teknik direktör adayları arasında olması bekleniyor.

TAYFUN KORKUT

A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörler arasında yer alması beklenen Tayfun Korkut konusunda henüz resmi bir adım atılmadı. 47 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının Başakşehir'de yeni teknik direktör adayları arasında olması yüksek ihtimal.

TAMER TUNA

Antalyaspor'la yollarını 2020-2021 sezonunda ayırdıktan sonra şu anda beIN Sports'ta yorumculuk yapan Tamer Tuna'nın da adı Başakşehir'le anılıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı 1,42 puan ortalaması yakaladı.

ÜNAL KARAMAN

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sezona istenilenden uzak başlanması sonrası yollar ayrılan Ünal Karaman henüz bir takımla anlaşamadı. Tecrübeli çalıştırı da İstanbul ekibinin adayları arasında yer alıyor.

YALÇIN KOŞUKAVAK

48 yaşındaki Yalçın Koşukavak da henüz bir takımla anlaşma sağlamadı. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da görev yaptı. Yalçın Koşukavak'ın Başakşehir'in aday listesinde yer alması muhtemel...

ERTUĞRUL SAĞLAM

Samsunspor'da görev aldıktan sonra boşa çıkan Ertuğrul Sağlam da, Aykut Kocaman'ın olası ayrılığı sonrasında Başakşehir'in muhtemel teknik direktörü adayları arasında yer alıyor.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ

47 yaşındaki İbrahim Üzülmez de İstanbul ekibinin yeni adayları arasında bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Başkent ekibi Ankaragücü'nde görev aldı.



