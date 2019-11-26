Başakşehir, anlaşmaya vardığı iki yeni yardımcı antrenörünü bu açıklamayla duyurdu:

"Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı. Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi.

Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi.

İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz."









Ekrem Dağ, 2017 yılında son olarak Avusturya takımlarından Pachern'in formasını giymiş ve sonra futbolu bırakmıştı.

Avusturya Milli Takımı'nın oyuncusu olan Ekrem Dağ, 2005 yılında Sturm Graz'dan Gaziantepspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine giriş yapmıştı. Daha sonra uzun yıllar Beşiktaş forması giydi.

Kamerunlu Pierre Webo ise Türkiye'de önce Başakşehir (İBB), Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Gaziantep FK formaları giydi. Türkiye'den önce İspanya Ligi'nde Osasuna, Leganes ve Mallorca'dan oynayan ve adından söz ettiren Webo, son olarak 2019 yılında Uruguay'ın Nacional takımında oynadı ve 6 ay önce futbolu bıraktı.

Her iki oyuncu da antrenörlük sertifikalarını alarak Başakşehir'de görev yapmaya başladı.