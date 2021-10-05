Emre Belözoğlu'nun ekibi Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan ve Beri Pardo'dan oluşuyor. Belözoğlu daha önce Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Selçuk Şahin ve Beri Pardo'yu yeni ekibine de dahil etti. Peki kim, ne iş yapacak?