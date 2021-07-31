Türkiye Başakşehir’de et restoranında yangın çıktı

Başakşehir’de et restoranında yangın çıktı

Türkiye

Başakşehir’de et restoranında yangın çıktı

Başakşehir’deki bir et restoranında müşteriler içerideyken çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, 11 kişi dumandan etkilendi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 23:03 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 21.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki 3 katlı bir et restoranında çıktı. Edinilen bilgilere göre, restoranın mutfak kısmındaki ocakta çıkan yangın nedeniyle restoranın içi dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri müşteri ve çalışanları tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında müşteri ve çalışanlardan toplam 11 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 10 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

DHA


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