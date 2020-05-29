Türkiye Başakşehir'de fabrikada patlama: 2 kişi öldü

Başakşehir'de fabrikada patlama: 2 kişi öldü

Türkiye

Başakşehir'de fabrikada patlama: 2 kişi öldü

Başakşehir'de bir fabrikanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını hayatını kaybetti.

29 Mayıs 2020, Cuma 11:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir'de kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Başakşehir, Kayaşehir'de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaza altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaları devam ediyor.

Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir.


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