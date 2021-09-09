Vole'nin haberine göre; Başakşehir, Everton ile kiralama konusunda anlaşmasına karşın James Rodriguez'i ikna edemediği için transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Rodriguez, Real Madrid ve Bayern Münih formaları giydikten sonra kariyerinde düşüşe geçerek Everton'a gitmişti.

Kolombiyalı oyuncu bir kez daha düşüş yaşamamak için Başakşehir'i reddetti. Oyuncu, 5 büyük ligden birindeki baş altı takımlarda devam etmek istiyor.

Geçen sezon Everton formasıyla toplamda 26 maça çıkan James Rodriguez, 6 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yaptı.