Başakşehir'de hayal kırıklığı: James Rodriguez transfer neden bitmedi?
Başakşehir, transferin son günlerinde Everton'ın Kolombiyalı dünya yıldızı James Rodriguez'i transfer etmek için ciddi uğraş vermişti. Ancak oyuncu için yapılan girişimlerden sonuç alınamadı ve transfer sezonu kapandı.
09 Eylül 2021, Perşembe 10:27 Son Güncelleme:
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Vole'nin haberine göre; Başakşehir, Everton ile kiralama konusunda anlaşmasına karşın James Rodriguez'i ikna edemediği için transferin gerçekleşmediği belirtildi.
Rodriguez, Real Madrid ve Bayern Münih formaları giydikten sonra kariyerinde düşüşe geçerek Everton'a gitmişti.
Kolombiyalı oyuncu bir kez daha düşüş yaşamamak için Başakşehir'i reddetti. Oyuncu, 5 büyük ligden birindeki baş altı takımlarda devam etmek istiyor.
Geçen sezon Everton formasıyla toplamda 26 maça çıkan James Rodriguez, 6 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yaptı.
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