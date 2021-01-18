Futbol Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrıldı

Futbol

Başakşehir'de Kerim Frei ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

18 Ocak 2021, Pazartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

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Emmen Kulübü, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Öte yandan, Kerim'in sol bek oyuncusu kardeşi Elias Frei ile de 1,5 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

AA

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