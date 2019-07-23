Başakşehir 1'inci etapta bulunan 4 katlı bir iş yerinde saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2'inci kattaki kozmetik malzeme üreten atölyede çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun duman çıkan iş yerindeki yangına müdahale ederek, söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Ersan SAN/İSTANBUL(DHA)