Futbol Başakşehir'de koronavirüs şoku! İki oyuncunun testi pozitif çıktı

Başakşehir'de koronavirüs şoku! İki oyuncunun testi pozitif çıktı

Futbol

Başakşehir'de koronavirüs şoku! İki oyuncunun testi pozitif çıktı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

21 Nisan 2021, Çarşamba 20:20 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcuların belirti göstermediği vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı kaydedildi.

AA

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