Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcuların belirti göstermediği vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı kaydedildi.

AA



