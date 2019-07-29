Başakşehir’de vatandaşların kıskacından kaçan gaspçılar yakalandı

Başakşehir Bahçeşehir'de bankadan çıkan bir kadının çantası 10 Temmuz'da gasp edildi. Çantayı alıp bir otomobille kaçmak isteyen şüphelilerin bindiği otomobili trafikte ilerleyen başka iki otomobil sıkıştırarak durdurdu.

Şüphelilerin kaçmaması için de çevredekiler seferler oldu. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın önüne taş konuldu. Otomobilde bulunan gaspçılar, camı ateş açarak kırdıktan sonra kaçtı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

18 Temmuz'da Başakşehir Şahintepe ve Güvercintepe Mahalleleri'nde şüphelilerin yaşadığı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 18 yaşından küçük Hazar Ş. ile Ramazan P. ve 28 yaşındaki Halil Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hazar Ş. ve Halil Ş. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ramazan P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



