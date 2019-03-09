Başakşehir’de zorunlu değişiklik

Medipol Başakşehir’de defans oyuncusu Serdar Taşçı, Fenerbahçe maçında sakatlanarak 16. dakikasında yerini Joseph Attamah’a bıraktı

09 Mart 2019, Cumartesi 20:57
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Başakşehir’de zorunlu değişiklik

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir'in evinde Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede maça 11’de başlayan başarılı defans oyuncusu Serdar Taşçı oyuna devam edemedi. Müsabakanın 14. dakikasında sakatlanan Serdar, 16. dakikada yerini Joseph Attamah’a bıraktı. 

Başakşehir'de ayrıca Alexandru Epureanu da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamamıştı. 

İSTANBUL (İHA)


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