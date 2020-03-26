Futbol Başakşehir'den corona virüs açıklaması

Başakşehir'den corona virüs açıklaması

Futbol

Başakşehir'den corona virüs açıklaması

Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan corona virüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

26 Mart 2020, Perşembe 18:44 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan corona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."



DHA

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