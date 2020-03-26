Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan corona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."









DHA