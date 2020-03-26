Başakşehir'den corona virüs açıklaması
Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan corona virüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
26 Mart 2020, Perşembe 18:44 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan corona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekibin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."
DHA
https://twitter.com/ibfk2014/status/1243199467425337346