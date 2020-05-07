Loris Karius ile yollarını ayıran ve kaleye transfer yapmak isteyen siyah beyazlılar, rotasını iki oyuncuya çevirdi. Asist Analiz'in özel haberine göre bir dönem Galatasaray’da da forma giyen kaleci Sinan Bolat ile mayıs ayının başından bu yana görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticilerin diğer hedefi ise Başakşehirli milli kaleci Volkan Babacan. Sinan Bolat ile görüşmelerin olumlu ilerlediği ancak Beşiktaş’ın iç transferdeki sözleşmesi biten oyuncularla anlaşma zemini oluşturup sonradan dış transferde harekete geçeceği öğrenildi.

Volkan Babacan ile 2019 yılının kasım ayında sözlü mutabakata varıldığı, bu mutabakatta bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme önerildiği ancak resmiyette bir adım atılmadığı da gelen bilgiler arasında.

Başakşehir'den açıklama

Yönetim içerisinde hem Volkan Babacan hem de Sinan Bolat konusunda fikir ayrılıklarının olduğu ve net bir görüş sağlanamadığı da belirtildi.

Başakşehir'den Volkan Babacan ile ilgili açıklama geldi.

"Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."







