Başakşehir’den yeni sezona kötü başlangıç

Aytemiz Alanyaspor’a galibiyeti getiren gol 12. dakikada Cristian Borja’dan geldi. Akdeniz ekibi bu galibiyetle sezona 3 puanla başlarken, Medipol Başakşehir ilk haftayı puansız kapattı. İstanbul ekibi, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da yenilgiyle başladı. - Ömer Ali Şahiner sakatlandı Medipol Başakşehir’in sağ beki Ömer Ali Şahiner, mücadelenin 35. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Aytemiz Alanyasporlu Famara ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalan Ömer Ali oyundan çıktı. Aykut Kocaman, Ömer Ali’nin yerine 37. dakikada Junior Caiçara’yı oyuna sürdü. - Ahmed Kutucu ilk resmi maçına çıktı Medipo Başakşehir’in yeni transferlerinden Ahmed Kutucu, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Aytemiz Alanyaspor karşısında çıktı. Yedekler arasında yer alan Ahmed, mücadelenin 70. dakikasında Danijel Aleksic’in yerine oyuna dahil oldu. - Şenol Güneş karşılaşmayı takip etti Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Güneş, mücadeleyi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte protokol tribününden izledi.

AA