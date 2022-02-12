Başakşehir’e 3 puanı yeni transferleri getirdi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, evinde Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin yeni transferleri Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da ilk kez formayı giydi. Portekizli Pizzi ile Mısırlı Trezeguet, müsabakaya 11’de başlarken, Salih ise 64. dakikada Chadli’nin yerine oyuna dahil oldu.

Özellikle mücadelenin ilk yarısında etkili bir performans gösteren Pizzi - Trezeguet ikilisi, Başakşehir’i galibiyete taşıyan isimlerin başındaydı. Dakikalar 34’ü gösterdiğinde Trezeguet’in pasında Pizzi, ağları sarsmayı başardı.

İstanbul ekibinin ikinci golü de devre arasında transfer edilen Serdar Gürler tarafından 87. dakikada geldi. Serdar, turuncu-lacivertlilerle üçüncü maçında ilk gol sevincini yaşadı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş Elbil

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk. 89 Emre Çolak), Chadli (Dk. 63 Salih Uçan), Serdar Gürler (Dk. 88 Deniz Türüç), Pizzi (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), Okaka

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Dk. 65 Merkel), Djilobodji, Mendyl, Furkan Soyalp (Dk. 82 Börven), Vetrih (Dk. 82 Stankovski), Recep Niyaz (Dk. 65 Sagal), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 90+2 Berke Gürbüz)

GOLLER: Dk. 34 Pizzi, Dk. 87 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Caiçara (Medipol Başakşehir), Mendyl (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25’inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34’üncü dakikada yeni transfer Pizzi ve 87’nci dakikada Serdar Gürler kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 40’a yükseltirken, Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

15’inci dakikada Chadli’nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pizzi’nin rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta kaleci topu güçlükle çelmeyi başardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23’üncü dakikada orta alanda kaptığı topla birlikte Gaziantep FK ceza sahasına doğru kat eden Pizzi’nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

34’üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Gaziantep yarı sahasının ortalarında Okaka, yaptığı baskı ile Ertuğrul’dan topu kazandı. Topla buluşan Trezeguet bekletmeden pasını Pizzi’ye verdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

72’nci dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Muhammet’in kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Muhammet sert vurdu ancak kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

76’ncı dakikada Merkel´in soldan arka direğe gönderdiği ortada topla buluşan Oğuz Ceylan göğsüyle düzeltip çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Volkan topu kornere çeldi.

87’nci dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Gelişen kontra atakta topla birlikte kat eden Berkay pasını sol kanattaki Guldrandsen’e verdi. Ceza sahası içerisine giren Gulbrandsen’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak arka direğe doğru yükseldi. Topu takip eden Serdar Gürler’in kafayla dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İHA-DHA