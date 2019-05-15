Kötü geçen bu sezonun izlerini bir an önce silmek isteyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve kurmayları, önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluğu getirecek kadroyu kurmak adına çalışmalarına hemen başlamıştı.

Dış transferde Sportif Direktör Damien Comolli, Bournemouth’tan kaleci Begovic, Feyenoord’dan Vilhane ve Newcastle United’dan Diame gibi isimlerle yakın temasa geçerken, Türkiye’deki yıldızlar için de düğmeye basıldı.

Fanatik'in haberine göre; Ligde şampiyonluk yarışı veren Başakşehir’in iki önemli ismi Edin Visca ve İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna katmak isteyen Kanarya’nın, bu doğrultuda tüm imkanlarını seferber ettiği konuşuluyor.

ONLAR DA GELMEYE HAZIR

Hatta hem Visca hem de İrfan için yapılan görüşmelerde önemli bir yol alındığı, lig bitiminde bir kez daha masaya oturulduktan sonra tarafların imzaları atacağı öğrenildi.

Oyuncular açısından da herhangi bir sıkıntı olmadığı, sağ kanatta oynayan Visca ile hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında forma giyen İrfan’ın, Sarı-Lacivertli formayı giymeye hazır oldukları bildirildi. Bu transferleri gerçekleşmesi durumunda, takıma büyük güç katacağı düşünülüyor.

23 yaşındaki İrfan Can, bu sezon ligde 30 maçta oynarken, şu ana kadar 4 gol ve 5 asistle mücadele etti. Uzun yıllardır Başakşehir’de oynayan 29 yaşındaki Visca, ligde şu ana kadar sahne aldığı 32 maçta 12 gol atarken, 14 de asist yaptı.