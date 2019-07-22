Başakşehir'in olası rakibi belli oldu (UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi)
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibi olacak. Trabzonspor'un ve 2. turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turundaki rakipleri de belli olacak.
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen - Olimpiakos maçının galibi olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri bugün belli oluyor.
Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.