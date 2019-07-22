Başakşehir'in olası rakibi belli oldu (UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi)

Başakşehir'in olası rakibi belli oldu (UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi) Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibi olacak. Trabzonspor'un ve 2. turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turundaki rakipleri de belli olacak.