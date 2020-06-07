Futbol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Randers'i yendi

Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Randers'i yendi

Futbol

Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Randers'i yendi

Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, sahasında Randers'i 2-1 mağlup etti.

07 Haziran 2020, Pazar 21:58 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 26. haftasında Randers'i ağırladı. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3. dakikada Mikkel Kaufmann ve 26. dakikada Jens Stage'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golü, 83. dakikada Emil Ris Jakobsen'den geldi. Son hafta maçından galip ayrılan Kopenhag, normal sezonu lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada tamamladı.

Medipol Başakşehir Kopenhag'a konuk olacak

Normal sezonun sona erdiği ligde şampiyonluk grubu karşılaşmalarına geçilecek.

Medipol Başakşehir, ilk maçını 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag'a konuk olacak.

AA


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