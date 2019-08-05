Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı kazanan Medipol Başakşehir'e güçlü rakip geldi. Ön Eleme'de Olympiakos ile tur mücadelesi verecek olan İstanbul temsilcisi, bu etabı geçerse, Porto - Krasnodar eşleşmesinin galibi ile gruba kalma yarışı verecek.

Porto'nun tur atlamada favori olduğu eşleşmede Başakşehir, bu iki etabı aşması durumunda Devler Ligi'nde grup kuralarını bekleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ise gruplara direkt olarak katılım sağlayacak.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos'u elemesi durumunda Rus ekibi Krasnodar - Portekiz ekibi Porto mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.