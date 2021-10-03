Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu
Başakşehir Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.
03 Ekim 2021, Pazar 16:14 Son Güncelleme:
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Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen duyurdu.
Açıklama şöyle:
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir.
https://twitter.com/ibfk2014/status/1444647205348982787