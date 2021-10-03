Futbol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu

Futbol

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu

Başakşehir Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

03 Ekim 2021, Pazar 16:14 Son Güncelleme:
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Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen duyurdu.

Açıklama şöyle:

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir.


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