Futbol Başakşehirli futbolcu Skrtel ameliyat edildi

Başakşehirli futbolcu Skrtel ameliyat edildi

Futbol

Başakşehirli futbolcu Skrtel ameliyat edildi

Medipol Başakşehir'in Slovak futbolcusu Martin Skrtel ameliyat edildi.

29 Aralık 2020, Salı 00:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynan karşılaşmada sakatlanan Medipol Başakşehirli Martin Skrtel ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonu kopan Skrtel'in ameliyat edildiği belirtildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

AA

İlgili Haberler
Skrtel'in aşil tendonu koptu


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fatih Terim ve Oğulcan Çağlayan arasındaki 7 yıllık bağ