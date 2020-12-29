Başakşehirli futbolcu Skrtel ameliyat edildi
Medipol Başakşehir'in Slovak futbolcusu Martin Skrtel ameliyat edildi.
29 Aralık 2020, Salı 00:28 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile oynan karşılaşmada sakatlanan Medipol Başakşehirli Martin Skrtel ameliyat edildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonu kopan Skrtel'in ameliyat edildiği belirtildi.
AA
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