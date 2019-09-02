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Başakşehirsporlu Arda Turan'a oğlundan gülücüklü destek

Aslıhan Doğan Turan 11 aylık oğlu Hamza Arda ile önceki gün Etiler Miyabi Restaurant'taydı.

02 Eylül 2019, Pazartesi 10:25 Son Güncelleme:
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Başakşehirsporlu Arda Turan'a oğlundan gülücüklü destek

Anne-babası Sabri-Güler Doğan ve kardeşi Dilahan da yanındaydı.

Aslıhan yemek çıkışında takımı Başakşehirspor ile Ankara'ya Gençlerbirliği maçına giden eşi Arda Turan'ı görüntülü arayıp destek verdi.

Hamza Arda babasını görünce gülmeye başladı. Arda Turan, oğluyla uzun süre konuşarak hasret giderdi. Aslıhan Doğan da eşi ve oğlunun bu sempatik hallerini gülümseyerek izledi.

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Ekim 2019'da oğlu Hamza Arda'yı dünyaya getire Aslıhan Doğan Turan, eski halinden bile daha zayıf.

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