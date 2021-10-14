En güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) başarı hakkında sözler pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Kimi zaman motivasyon amacıyla kimi zaman ise başkalarına örnek olunması için söylenen başarı hakkında sözler, sosyal medyada sıklıkla yer alıyor. Facebook, Instagram ve Whatsappp’ta paylaşabileceğiniz En güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) başarı hakkında sözleri bir araya getirdik…

BAŞARI İLE İLGİLİ SÖZLER

Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. Germaın Martın

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Hz. Ali

Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar. Virgil

Ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık nedir tanımadım. M. Kemal Atatürk

Başarısızlıklar, kuvvetlilere daha da kuvvet verir. Saınt Exupery

Büyük adamlar olmasa hiçbir şey başarılmaz, insanlar da ancak karar verilirse büyük olabilirler. Gaulle

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Andre Gıde

Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır. Zoroaster

Her şeyin mühim noktası, başlangıçtır. Eflatun

Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz. Henry Wadsworth Longfellow

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. Mark Kay

Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur. Victor Hugo

Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates

Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık. Thomas Edison

Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. G. Gracıan

Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir. Leonardo da Vinci

Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız herhangi bir yol sizi oraya götürecektir.

Başarıya ulaşmanız sırasında en büyük yardımcınız motivasyondur.

Dün öldü, bugün can veriyor, yarın ise henüz doğmadı. Zamanınızı bu açıdan görün ve faydalı iş yapın.

Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçültmekle teselli ederler.

Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme.

İnsanı ihtiyarlatan geride bıraktığı yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. Yıllar ciddi buruşturur, fakat idealsizlik ruhu öldürür.

Başarı sadece bir adım uzaklıktadır. Adımın büyüklüğünü sen belirlersin.

Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini yapan ve yapabildiğini söyleyen insandır.

Hayatı işe yarar bir şekilde kullanmak, onu kendisinden daha uzun ömürlü bir şey için harcamaktır.

Başarılı olmak istiyorsan ilk önce başarılı olacağına inanman gerekir.

Adım adım küçük başarılar dizisi yaratabilirsiniz. Her yolculuk ilk adımla başlar. Ama gideceğimiz yere ulaşmak için ikinci, üçüncü ve gerekli tüm adımları atmak zorundayız.

Zihinlerimizi onlara hakim olan ve baskı yapan belirli bir konuyla meşgul etmezsek, hayal gücünün tam tanımlanmamış alanında çılgınca bir oraya bir buraya koştururlar.

Büyük adamlar olmasa hiçbir bir büyük şey başarılamaz; insanlar da ancak karar verirlerse büyük olabilirler.

Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir.

Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektedir.

Yönümüzü değiştirmezsek hedeflediğimiz yere varabiliriz.

Bunca yükle öleceksin dedim hamala… “Ölüm kolay sen umuttan haber ver.’ dedi ve şöyle devam etti Sözüne umut var oldukça, dünyayı ver sırtım hayatın yükü vız gelir bana.”

Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.

Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar.

Bilgelik bundan sonra ne yapılacağını, beceri bunun nasıl yapılacağını bilmektir. Erdem ise bunu yapmaktır.

Yapacağım diye vakit geçirme, yaptım de.

Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlarsak, kendimizi orjinalsozler.com hayretler içinde bırakacak sonuçlar alırız.

Dünyada tutkulu olmaksızın başarılmış hiçbir büyük şey yoktur.

Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir.

Eğer gelecek hakkında düşünmezseniz, asla bir geleceğiniz olmaz.

Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir.

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.

İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir.

Kişi bir şeye kendini tamamen adadığına Tanrı da harekete geçer.

Büyük adamların amaçları, diğerlerinin yalnızca istekleri vardır.

Bir insanın davranışının evrensel ölçüsü, düşündüğü veya inandığı değil, yaptığıdır.

Ümidini yitirmiş olanın başka kaybedecek şeyi yoktur.

EN GÜZEL (KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ) BAŞARI HAKKINDA SÖZLER

Hayat satranç oynamaya benzer, çok kez şah dersin, fakat bir kere mat dersin.

Bağdat´ı almaya çalışmak; Bağdat´ın kendinden daha mı güzeldi ne!

Zafer, zafer benimdir, diyebilenindir. Muvaffakiyet, muvaffak olacağım diye başlayanın ve muvaffak oldum, diyebilenindir.

Başarı çoğunlukla, ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktadır.

Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse, bunların üstesinden gelmek o kadar gurur vericidir.

Başkaları için duyduğun kaygı, kendin için duyduğun kaygıların önüne geçtiği zaman olgunlaşmışsın demektir.

İstemek, "İstiyorum" demek değil, harekete geçmektir.

Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.

Her şeyden önce plan! Nuh Peygamber, gemisini yapmaya başladığı zaman daha yağmur başlamamıştı.

Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz.

Tırmanmayı göze alan zirvenin hazzını yaşar.

Yaptığım on şeyden dokuzunun başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm gençken. Başarısız olmak istemiyordum, onun içinde ben de on kat daha çok çalıştım.

Kader bir şans oyunu değil, seçim sorunudur. Beklenecek değil, elde edilecek bir şeydir.

İnsan yenilince tükenmez, pes edince tükenir.

Yarının bugünden daha iyi olacağı ümidiyle yetinmek yerine hemen bugün, yarın uyandığımızda kendimizi önceki günden biraz olsun daha iyi hissetmemizi sağlayacak bir şeyler yapabiliriz.

Yaşamak, karanlık şeye rağmen, buğulanmış pencere camına güneşi çizilebilmektedir.

Başarının yolu, konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır.

İlk başta başaramazsan, tekrar dene. Yine başaramazsan aptallık yapmanın faydası yok.

Sadece büyük ölçüde başarısız olmaya cesaret edenler büyük ölçüde başarabilirler.

Başarısız olmak zordur, ancak başaramaya çalışmamış olmak daha da zordur

Başarının sırrı yoktur. Hazırlık, sıkı çalışma ve başarısızlıktan öğrenmenin sonucudur.

Eğer tavuklarla takılırsan, kilitleneceksin ve kartallarla takılırsan uçacaksın.

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.

Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur.

Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız.

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. Çin atasözü

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. Balzac

Başarı: “Baş” olmak için “arı” gibi çalışmak gerekir. Mümin Sekman

İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanın doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. W.E.Demıng

Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Amie Suche

İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum. Henry Dɑvıd Thureau

Başarı azim gerektirir, azim ise irade. Bazı hedefler, başarısız olmaya değer. Gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektir.

Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın. Theodore Roosevelt

Hayatta başarılı olanlar, kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadislerin sebeplerini her zaman araştırırlar. Rudyard Kipling

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Ben Sweetland

İnsan sahip olduklarının toplamı değil fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. Jean Paul Sartre

Limiti koyan zihindir. Zihin bir şeyi yapabileceğini kestirebiliği kadar başarılı olur. Yüzde 100 inandığın sürece her şeyi yapabilirsiniz. Arnold Schwarzenegger

Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil, yaşanan deneyimlerden alınır. Mark Twaın

Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur. B. Dısraelı

Her eylemin atası düşüncedir. Ralph Waldo Emerson

İyi bir kafaya sahip olmak yetmez; mesele onu iyi kullanmaktır. Rene Descɑrtes

Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceklerinizi yapın. Alex Morrison

İyi düşünmek iyidir; iyi hareket etmek çok daha iyidir. Horace Mann

Akli resimler zihni kalıbımızın biçimlenmesine yardım eder. Robert Collier

Gerekeni yap ve güce sahip ol. Emerson

Sözcükler bir adamın zekasını gösterebilir, ama amacını gösteren eylemlerdir. Benjamin Franklin

Ya başlamamalı ya da bitirmeli. Ovıdıus

İnsanlar arasında fark ufaktır. Ancak bu ufak fark büyük farklılığa yol açar. Ufak farklar tutumlardır. Büyük farklılık ise bu tutumun olumlu veya olumsuz olduğudur. C.Lement Stone

Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. Cıcero

İyiliği, hastalığı, sefaleti, mutluğu, zenginliği, fakirliği yapan zihindir. Edmund Spencer

Dünyanın acı ile dolu olduğu doğrudur ama birçok insan da bunun üstesinden gelmektedir. Helen Keller

Vücutlarımız bahçemizdir… Niyetlerimiz de bahçıvanımızdır. William Shakespeare



