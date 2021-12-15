Başarılı öğrenci olmanın sırları

Öğrenci öğrenmek için çaba göstermiyor, başarılı olmak için çaba gösteriyor. Maalesef bu tür başarılar kalıcı olmuyor, kalıcı olmadığı gibi sürekliliği de olmuyor. Daha sonra bu bir döngü haline geliyor ve öğrenci her sınav sürecinde aynı zinciri yaşıyor. Oysa benim öğrencilere tavsiyem, başarıya değil, mutluluğa odaklanmaları. Öğrenciler mutlu olmak için, içindeki durum veya sonuç kendilerini mutlu ettiği zaman zaten başarılı oluyorlar. Yani hem mutlu, hem başarılı oluyorlar hem de öğreniyorlar. Üstelik bu süreçten keyif alıyorlar. Ders çalışmak eziyete dönüşmüyor ya da okula gitmek, sınava girmek kaygı oluşturmuyor. Aksine severek yapıyorlar.

Ve başarı kaçınılmaz oluyor. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? Diye soranlar olduğuna eminim.

İLK OLARAK KENDİMİZİ TANIYALIM

İlk etapta bunu bir döngü olarak düşünmeliyiz. Merkeze kendimizi koymalıyız. Bilmeliyiz ki, “her şey benim için ve yapamayacağım hiçbir şey yok.” Tabi bunu yaparken yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı belirlemeliyiz. Hatta bunu “neyi yaparsam mutlu olurum, neyi yaparsam mutsuz olurum” diye belirlemek daha doğru olur.

HEDEFLERİMİZİ BELİRLEYELİM

Kısa ve uzun vadede gerçekleşecek hedefler belirleyelim. Ulaşılabilir hedefler koymak, sonuca ulaşıldığında hayal kırıklığı yaşamamak için faydalı olacaktır. Hedeflerimizi kendimiz için belirleyelim, başkaları ne der diyerek değil.

HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYALIM

Çalışma programı oluşturup, düzenli ve disiplinli çalışmalıyız. Yaptığımız ve bitirdiğimiz her çalışmanın üstünü çizelim. Yol aldığımızı ve ilerlediğimizi görmek bizi motive eder.

KENDİMİZE VAKİT AYIRALIM

Çalışmaya çalışalım tabii ki ama bunu kesinlikle eziyet haline getirmeyelim. Sıkıldığımızda ya da yorulduğumuzda ara vermeyi bilmeliyiz. Bir film izleyebilir ya da yürüyüşe çıkabiliriz. Çünkü hedeflerimize ulaşırken kendimize vakit ayırmayı ihmal etmemeliyiz. Unutmamalıyız ki mutluluğumuz için çaba gösteriyoruz.

VE SONU MUTLULUK

Elimizden geleni yaptık. Süreçte zorlandığımız, aksilikler yaşadığımız ya da yorulduğumuz zamanlar mutlaka oldu ama hiçbir zaman pes etmedik. Sonuç ne mi? Başarıyı beraberinde getiren mutluluk. Hem kendimizi fark ettiğimiz hem de neler yapabileceğimiz keşfettiğimiz bu süreçte, başarının sadece bir unsur olduğunu fark ederiz. Önemli olan, mutlu olup mutlu kalabilmek.