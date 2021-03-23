Başarılı öğrencilere eğitim desteği
Uğur Okulları Bursluluk Sınavı, 23-24-25-26 Mart tarihlerinde okullarda salgın kurallarına uygun olarak yüz yüze yapılacak.
23 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sınava katılan öğrenciler, başarı oranlarına göre yüzde 100’e varan oranda eğitim bursu kazanabilecek. Sınav, Türkiye genelindeki Uğur Okulları’nda, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu “Öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre akademik düzeyini değerlendirebilecek” dedi.