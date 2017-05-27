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Başbakan Binali Yıldırım, ilk Teravih namazını Hacı Bayram’da kıldı

Bbaşbakan Binali Yıldırım, ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi’nde kıldı.

27 Mayıs 2017, Cumartesi 01:20 Son Güncelleme:
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Başbakan Binali Yıldırım, ilk Teravih namazını Hacı Bayram’da kıldı

 Başbakan Binali Yıldırım, teravih sonrası cemaatin Ramazan ayını kutlarken, çocuklara da oyuncak hediye etti.



Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım,



"

Ramazan-ı Şerif’in ülkeye, millete hayırlar, huzur getirmesini, milletin birliğinin, beraberliğinin daim olmasına ve Türkiye’nin başını ağrıtan her türlü belanın def olmasına vesile olmasını, ayrıca bu Ramazan’ın dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşların, iç karışıklıkların da yok olmasına vesile olmasını Cenabı Mevla’dan niyaz ediyorum. Milletimizin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum"

dedi.





Caminin avlusunda bekleyen vatandaşları da selamlayan Yıldırım, burada çocuklara hediye verdi.

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