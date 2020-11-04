Dünya Başbakan orduya 'yönetimi devir' emri verdi

Başbakan orduya 'yönetimi devir' emri verdi

Dünya

Başbakan orduya 'yönetimi devir' emri verdi

Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed, federal hükümete savaş açan Tigray eyaleti yönetiminin devrilmesi için orduya emir verdi.

04 Kasım 2020, Çarşamba 09:35 Son Güncelleme:
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah ulusal ordu birliklerine saldıran Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı tüm sabrın tükendiğini ve orduya harekete geçmesi emri verdiğini aktardı.  Halka, ulusal ordusunun arkasında durması çağrısında bulunan Ahmed, federal hükümetin halka zarar gelmemesi için TPLF yönetimine karşı şimdiye kadar büyük bir sabır gösterdiğine işaret etti.

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Ahmed'in kararının uzun yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da büyük çatışmalara yol açabileceğinden korkuluyor. Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak yerel yönetim seçimlerini yapmıştı.

AA

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