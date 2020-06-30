Baseus USB-C hub inceleme - iPad Pro için en iyi aksesuar

Kompakt, taşınabilir, güçlü ve minimal bir cihaz olduğu için bir iPad Pro seçmeniz normal. Ancak işlevsellik açısından onu bir dizüstü bilgisayar veya masaüstü gibi daha geleneksel biçimde kullanmak için yardımcı olabilecek bir şey arıyorsanız Baseus’un 6’sı bir arada USB-C hub'ına göz atabilirsiniz. Bendeki modele AliExpress'ten sahip olabilirsiniz. Ancak pandemi nedeniyle kargolarda sıkıntı yaşanabiliyor.





Artıları:

Küçük ve kompakt tasarım

Altı farklı işlev sunuyor

iPad Pro tasarımıyla uyum sağlıyor

USB-C güç çıkışı

Eksileri:

Yalnızca birer adet USB ve USB-C bağlantı noktası var