Baseus USB-C hub inceleme - iPad Pro için en iyi aksesuar
iPad Pro’yu düzenli bir şekilde dizüstü bilgisayar olarak kullanmak istiyorsanız USB-C bağlantı noktasından en iyi şekilde yararlanmak zorundasınız. Bu da ekstra çevre birimlerine ve aksesuarlarına ihtiyacınız olacak demek. Biz de bu videomuzda Baseus’ın 6’sı bir arada USB-C HUB’ını inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
30 Haziran 2020, Salı 13:08 Son Güncelleme:
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Kompakt, taşınabilir, güçlü ve minimal bir cihaz olduğu için bir iPad Pro seçmeniz normal. Ancak işlevsellik açısından onu bir dizüstü bilgisayar veya masaüstü gibi daha geleneksel biçimde kullanmak için yardımcı olabilecek bir şey arıyorsanız Baseus’un 6’sı bir arada USB-C hub'ına göz atabilirsiniz. Bendeki modele AliExpress'ten sahip olabilirsiniz. Ancak pandemi nedeniyle kargolarda sıkıntı yaşanabiliyor.
Artıları:
Küçük ve kompakt tasarım
Altı farklı işlev sunuyor
iPad Pro tasarımıyla uyum sağlıyor
USB-C güç çıkışı
Eksileri:
Yalnızca birer adet USB ve USB-C bağlantı noktası var