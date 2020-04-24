Başhekimden corona virüs tedavisi görenlerin çocuklarına tepki: Sizi ifşa etmemi ister misiniz?
Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, corona virüs tedavisi gören anne- babalarıyla ilgilenmeyen ve tedavilerinin ardından hastanede kalmalarını isteyen çocuklarına sosyal medyadan tepki gösterdi. Güneş, "Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum. Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?" dedi.
24 Nisan 2020, Cuma 22:15 Son Güncelleme:
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Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından corona virüs tedavisi gören anne babalarıyla ilgilenmeyen çocuklarına tepki gösterdi.
Doç. Dr. Güneş, tedavisi tamamlanan anne babasını almaya yanaşmayanlara tepkisini şöyle dile getirdi:
"Bizim hayat felsefemiz anne-babaya of! bile demeyi yasaklamıştır. Buna rağmen virüs kaparım diye hastaneye, cami avlusuna bebeğini bırakıp kaçanlar gibi bırakıp giden ve hiç ulaşılamayan veya tedavisi tamamlanan anne babasını almaya bile yanaşmayanlar, biz hastane çalışanları olarak onları anne ve babamız olarak kabul edip her türlü ihtiyaçlarını karşılar, bakımlarını yaparız. Bu bizim insani, vicdani ve mesleki görevimiz. Biz bu görevimizi zevkle ve bir ibadet duygusuyla yapıyoruz. Ya siz hastane köşesine anne- babasını terk edip kaçanlar, telefonlarımıza dahi cevap verme nezaketinde bulunmayanlar. Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum. Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?"
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli)(DHA)
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