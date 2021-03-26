Türkiye Basın açıklaması yapan kadınlara 'Erkekler bu kadar kötü mü?' diyerek tepki gösterdi

Basın açıklaması yapan kadınlara 'Erkekler bu kadar kötü mü?' diyerek tepki gösterdi

Türkiye

Basın açıklaması yapan kadınlara 'Erkekler bu kadar kötü mü?' diyerek tepki gösterdi

Edirne'de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Edirne Kadın Meclisleri'nin düzenlediği basın açıklamasına yoldan geçen yaşlı bir adam, "Erkekler bu kadar kötü mü? Sonsuz nafakaya ne demeli?" diye bağırarak, tepki gösterdi.

26 Mart 2021, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Edirne Kadın Meclisleri, 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili, bugün, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Ancak yoldan geçen yaşlı bir adam basın açıklaması yapan gruptaki kadınlara, "Erkekler bu kadar kötü mü?" diye bağırarak, tepki gösterdi. Polisler tarafından uzaklaştırılan ve "Sonsuz nafakaya ne demeli?" diyen adama, bir polis memuru ise, "Demokratik haklarını kullanıyorlar. Niye bağırıyorsun?" karşılığını verdi. "Ben de hakkımı kullanıyorum" diyen yaşlı adama polis memuru, "Doğru yolu bu değil" dedi.

Kadın Meclisi tarafından yapılan basın açıklamasında ise, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulamaya alınması gerektiği bildirildi.

DHA -Olgay GÜLER

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