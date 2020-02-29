Ekonomi Basın çalışanlarının borç limiti yükseldi

Basın çalışanlarının borç limiti yükseldi

Ekonomi

Basın çalışanlarının borç limiti yükseldi

Basın mensuplarının Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvurarak aldığı borç para limitleri yükseltildi.

29 Şubat 2020, Cumartesi 10:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü önemli değişikliğe gitti. Gazetecilere yönelik olarak verilen faizsiz borç tutarını 4 bin 800 liradan 6 bin liraya yükseltti. Bununla birlikte evlenen ve çocuğu olanlar için limit 9 bin 600 liraya yükseltildi.

Artık faizsiz olarak 6 bin lira borç Basın İlan Kurumu tarafından verilebilecek. 12 ya da 24 ay vade ile çekilebilecek tutar, faizsiz olarak maaşlardan kesilerek Basın İlan Kurumu'na aktarılıyor.

Basın mensuplarına verilecek olan muhtaçlık yardımı ise 4 bin lira oldu ve yılda bir defa kullanılabilecek.

Başvuru şartları

Yardım talep edenlerden çalışamaz olduğunu, basında çalıştığını gösteren bir belge, resmi kurumlardan alınan rapor, aylık net gelirinin asgari ücretin ¾’ünün altında olduğunu gösteren belge ile başvurması gerekiyor.

Karar Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

AA


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