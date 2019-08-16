Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Rıdvan Duran atandı
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Rıdvan Duran atandı. Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca’nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Şirin Karadeniz Oran atandı
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Bahri Kesici atandı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Bahri Kesici atandı. Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.
(AA)