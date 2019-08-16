Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca’nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Şirin Karadeniz Oran atandı

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.

Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Bahri Kesici atandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Bahri Kesici atandı. Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.

(AA)