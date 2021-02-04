Doğa Başına dart saplanan ördek iyileşti

Başına dart saplanan ördek iyileşti

Doğa

Başına dart saplanan ördek iyileşti

ABD'nin Idaho eyaletinde başına dart saplanan bir ördek, gördüğü tedavinin ardından tekrar doğal yaşamına döndü. Dart ördeğin başının birkaç milimetre daha yukarıya isabet etseydi, gözünü kaybedebilirdi.

04 Şubat 2021, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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Sputnik'te yer alan habere göre, ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde başına dart saplanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ördek, yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından doğal yaşamına döndü. Ördeğin tedavisini gerçekleştiren veteriner Dr. Karlee Hondo-Rust, "Dart ördeğin gözünün hemen altına girmiş. Bu yüzden birkaç milimetre yukarıda olsaydı, gözünü kaybedecekti" dedi.

Ördeğin başına saplanan dart

Tedavisi tamamlanan ördek, Lake Lowell Hayvan Koruma ekipleri tarafından doğal yaşamına salındı.


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