Başına kapı kolu çarparak yaralanan çocuğun yardımına polisler yetişti
Adana’nın Seyhan ilçesinde kapı kolunun başına çarpması sonucu yaralanan çocuk polisler tarafından hastaneye götürüldü
Sümer Mahallesi’ndeki evinin önünde oynayan Sedanur Tekin (7), dış kapı kolunun başına çarpması sonucu yaralandı.
DURUMU İYİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı çocuğu annesiyle ekip aracına bindirerek Seyhan Devlet Hastanesine götürdü.
Tekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.