Türkiye Başına silah dayayıp eski eşini istedi! Saatler sonra ikna oldu

Başına silah dayayıp eski eşini istedi! Saatler sonra ikna oldu

Türkiye

Başına silah dayayıp eski eşini istedi! Saatler sonra ikna oldu

İstanbul Esenler'de ayrıldığı eşinin evinin önüne gelen ve başına silah dayayan eski koca polisin uzun uğraşları sonucu silahı bırakarak teslim oldu.

23 Haziran 2021, Çarşamba 09:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce boşandığı eşiyle barışmak isteyen Muhammet E., eski eşinin evinin önüne gelerek başına silah dayadı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başına silah dayayan Muhammet E.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, müzakereci polislerin bir buçuk saat süren ikna çabaları sonucu elindeki silahı bırakan Muhammet E. polise teslim oldu.

Muhammet E. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Fırsat ve HDP
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şişli'de kırmızı ışık ihlali sonrası yaşanan kazada 2 kişi yaralandı