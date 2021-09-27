Türkiye Başından vurulmuş halde bulundu! Avcılar'da korkunç olay

Başından vurulmuş halde bulundu! Avcılar'da korkunç olay

Türkiye

Başından vurulmuş halde bulundu! Avcılar'da korkunç olay

Avcılar Firuzköy'de kullandığı otomobilin içinde başından vurulmuş bir halde bulunan Sercan Yıldız ağır yaralandı.

27 Eylül 2021, Pazartesi 09:50 Son Güncelleme:
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Olay, gece yarısı Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Yıldız sokağın ortasında park halinde duran 34 PC 9562 plakalı otomobilin direksiyonunda başından vurulmuş halde görüldü. Çevredekilerin silah sesi üzerine kanlar içerisinde ağır Yaralı halde bulduğu kişi için polise Haber verildi.

Gelen ekipler, kimliğini belirledikleri Sercan Yıldız'ın başından isabet aldığını belirlerken, otomobil içerisinde bir kovan buldu. Ayrıca bu aracın hemen yanında park halinde bulunan bir otomobilin sol ön camına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Ağır yaralı kişi yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sercan Yıldız'ın poliste iki suç kaydının bulunduğu ve dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşıldı.

Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

DHA

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