Yemek Basit kurabiye tarifi ve yapılışı: Basit kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Basit kurabiye tarifi ve yapılışı: Basit kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Basit kurabiye tarifi ve yapılışı: Basit kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Ansızın gelen misafirinize hızlıca hazırlayabileceğiniz basit kurabiye tarifi hem lezzetli hem de çok pratik. Hızlıca kurabiye yapmak isteyenler basit kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Her lokmasında ayrı bir tat alacağınız basit kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

01 Mart 2021, Pazartesi 12:44 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız basit kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için basit kurabiye tarifi arıyor ya da basit kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Basit kurabiye yapılışı, tarifi, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

BASİT KURABİYE TARİFİ

Basit kurabiye malzemeleri

  • 1 yumurta
  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 5 çay bardağı un
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Basit kurabiye yapılışı

Geniş bir kaba yumurta, toz şeker ve sıvı yağı alın. Oda sıcaklığındaki tereyağını karışıma ekleyip parmak uçlarınızla tereyağları ezin. Karışıma elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice yoğurun. Hamuru eşit bezelere bölün ve elinizle şekil verin. Daha sonra kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Kolay kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış 180° fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız kolay kurabiyeleri fırın teli üzerinde soğumaya bırakın. Soğuyan kurabiyelerinizin üzerine pudra şekeri ve tarçın karışımından serpin.

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