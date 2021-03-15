Basit şakalarınız ya çocukların büyük korkuları oluyorsa?

“Ne güzel etekmiş, o benim olsun.”

“Alacağım o gömleği senden.”

“Muhteşem oyuncakların var, benim olsun hepsi.”

“Vermeyecek misin elbiseni bana? Demek öyle. Sen uyuyunca gelip alacağım onu senden.”

“O artık benim annem. Senin annen olmayacak. Değil mi annesi?”

“Kardeşini de alıp götüreceğim, o benim kızım olsun.”

Bu cümlelerden en az birisini daha önce duydunuz. Bu cümlelerden en az bir tanesini başka bir şekilde bir çocuğa ilettiniz. Bizim yaşadığımız topraklarda bu cümleler çocuklarla iletişim kurmak için sıklıkla kullanılır. Hatta çocuklarla kurulan ilişkiye iyi geleceğine dair de bir inanç vardır. Ne büyük yanılgı...

KÜÇÜK ÇOCUKLAR SOYUT DÜŞÜNEMEZ

3-7 yaş aralığındaki bir çocuğa bu cümlelerden herhangi birini söylediğinizde onun gülümsemesini bekliyor olabilirsiniz. Beklemeyin. Bu cümleler onları sadece korkutur. Cümlemizin ne anlama geldiğini anlayamazlar ve çok paniklerler.

Özellikle kalabalık bir ortamda bu cümleler söylediğinde yetişkinler çok eğlenir. Çocuğun gözünden ortama bakalım. Ondan başka gergin gözüken kimse yoktur. Bu sebeple çocuk hissettiği panik ve korku duygusunu kimseyle paylaşmaz. Paylaşacak olsa da kimse ona gerçekten anlayışlı bir tepkiyle karşılık vermez. “Abartma kızım, amcan şaka yapıyor” gibi bir cümleyle o konuşma sonlanır.

İLİŞKİLERDEN UZAKLAŞMASI SİZİ ŞAŞIRTMASIN

Bir çocuk, aynı yetişkinden buna benzer cümleleri defalarca duyarsa o yetişkinle ilişki kurmaktan kaçınır. Dolayısıyla küçük çocuklarla ilişki kurmak için seçtiğimiz bu “şakalaşma” oyunu onlara hiç de iyi gelmez.

Çok sevdiğiniz küçüğün dünyasına girmek ve onunla sohbet etmek hiç de zor değil. Ona sadece en sevdiği çizgi filmin hangisi olduğunu sorun. Size anlatacak çok şeyi olacağına eminim.



